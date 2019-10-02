Вышел тизер криминальной комедии "На автомате" со звездой "Слово пацана"

Проект появится на "Кинопоиске".

В социальных сетях опубликован трейлер нового сериала "На автомате". Известно, что проект будет демонстрироваться на стриминговой платформе "Кинопоиск". В актерском составе заявлены Слава Копейкин (звезда нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте") и Денис Косиков ("Оффлайн"). В сериале также сыграли Агния Дитковските ("Трейдер"), Николай Шрайбер ("Хрустальный"), Александра Урсуляк ("Плейлист волонтера"), Артур Бесчастный ("Убить Риту"), Владимир Майзингер ("Райцентр"), Максим Стоянов ("Мерзлая земля"), Иван Добронравов ("Возвращение") и другие. Сюжет истории основан на жизни подростков-авантюристов. Официиальная премьера запланирована на 2024 год.

Каждый день братьев Ромы и Жени проходит одинаково, на автомате: будильник, учеба, сигаретка за гаражом, склад с оружием… стоп, что? Парни решают, что это шанс быстро срубить легкие деньги, ведь надо всего-то продать автоматы в даркнете. описание шоу

Постановщиком сериала стал Борис Акопов, для которого "На автомате" стал первым сериалом и первой комедией в фильмографии. Ранее специалист работал над драмами "Кэт" (отмечена жюри ММКФ в 2022 году) и "Бык" (призы "Кинотавра" и международного кинофестиваля в Карловых Варах).

Вышел трейлер сериала "Умнее, чем я".

Фото и видео: YouTube / Кинопоиск Премьеры