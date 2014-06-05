Вышел трейлер сериала "Умнее, чем я"

Шоу выйдет в свет 31 декабря.

Российский стриминговый кинотеатр Okko опубликовал трейлер нового сериала "Умнее, чем я". Фантастическая комедия расскажет историю о мажоре, сыне олигарха, который становится голосовым помощником в телефоне. Василий уверен в том, что из любой ситуации его спасут деньги отца. Однако в какой-то момент его папе надоедает содержать юношу. Глупый несчастный случай приводит к невероятному происшествию: сознание юноши переселяется в телефон, а голосовой помощник — в его тело. Именно в этот сложный день молодому человеку надо устроиться на работу, помириться с любимой девушкой Катей и наладить отношения с отцом.

Режиссёром шоу с динамичным сюжетом о взрослении героя и принятии ответственности за свою жизнь выступил Константин Колесов. В актерском составе заявлены Кирилл Ковбас, Ангелина Пахомова, Анатолий Кот, Юлия Яблонская, Мария Смольникова. Проект будет доступен пользователям онлайн-ресурса с 31 декабря.

Вышел дублированный трейлер фильма "Белая птица: Новое чудо" с Джиллиан Андерсон.

Фото и видео: YouTube / Онлайн-кинотеатр Okko