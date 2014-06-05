Вышел дублированный трейлер фильма "Белая птица: Новое чудо" с Джиллиан Андерсон

Фильм будет показан в России с 18 января.

Кинокомпания Exponenta Film опубликовала в социальных сетях дублированный трейлер драматического фильма "Белая птица: Новое чудо". В режиссерском кремле находился Марк Форстер ("Война миров Z", "Мой ужасный сосед"), а сценаристами стали Дэвид Хоберман и Тодд Либерман. В актерском составе картины заявлены Хелен Миррен, Джиллиан Андерсон, Ариелла Глазер, Брайс Гейзар, Ишай Голан. Проект станет спино-ффом "Чуда". В центре истории окажется мальчик по имени Джулиан, которого руководство учебного заведения исключило за травлю одноклассника. Бабушка главного героя расскажет ему историю своей молодости, которая пришлась на время, когда Франция находилась под оккупацией немецкими войсками. Официальная премьера "Белой птицы: Нового чуда" в российском прокате запланирована на 18 января 2024 года.

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Фото и видео: YouTube / Exponenta Film. Права на видео принадлежат Lionsgate Films