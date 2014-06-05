Вышел русский трейлер драмы "Поцелуй" по роману Цвейга с Миккельсеном

Премьера фильма в России состоится в феврале.

В России покажут датскую драму "Поцелуй" по мотивам единственного завершенного романа писателя Стефана Цвейга "Нетерпение сердца". Создатели ленты опубликовали трейлер новинки с русским дубляжем в социальных сетях. Режиссером фильма выступил Билле Аугуст, известный аудитории по картинам "Пелле-завоеватель", "Снежное чувство Смиллы", "Благие намерения", "Жена художника". В актерском составе проекта заявлены Эсбен Смед ("Ты видишь Луну, Даниэль?", "Счастливчик Пер"), Клара Росагер ("1899!, "Морбиус", "Мисс Плохое поведение"), Ларс Миккельсен ("Ведьмак", "Карточный домик"), Давид Дэнсик ("Шпион, выйди вон", "Не время умирать", "Чернобыль"), Николай Даль Хэмилтон ("Охота", "Каштановый человечек").

Известно, что история рассказывает о событиях 1913 года в Австрии. Главным героем стает 25-летний лейтенант кавалерии, который прибывает на службу в небольшой городок. Там молодой человек знакомится с дочерью богатого помещика. Эта девушка не может ходить. Она начинает принимать общение с юношей за нечто большее. Лейтенант боится ее ранить, поэтому сам запутывается в чувствах. Мировая премьера картины состоялась в октябре 2022 года, но вроссийский прокат она выйдет 8 февраля 2024 года.

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Фото и видео: YouTube / Planeta Inform