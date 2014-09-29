Вышел новый геймплейный трейлер Tekken 8

Релиз игры состоится 26 января 2024 года.

Студия Bandai Namco представила новый геймплейный трейлер файтинга Tekken 8. Разработчики представили нового бойца Куму, который дебютировал еще в первой части франшизы.

На опубликованных кадрах показан стиль боя, который ведет персонаж. В одном из поединков Кума делает предложение Панде, вручив ей рыбу, но та вызывает героя на поединок. Напомним, что релиз Tekken 8 состоится 26 января 2024 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Ранее мы сообщали, что Ubisoft выпустила ролик Prince of Persia: The Lost Crown с разбором геймплея.

Видео: YouTube / Bandai Namco Entertainment America