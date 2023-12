Ubisoft выпустила ролик Prince of Persia: The Lost Crown с разбором геймплея

Релиз игры намечен на 18 января.

Компания Ubisoft представила в социальных сетях новый трейлер для своего приключенческого платформера и метроидвании Prince of Persia: The Lost Crown. В ролике разработчики продемонстрировали пользователям возможности геймплея. В свежей части франшизы игроки отправятся в путешествие на мифическую гору Каф. Там их будет ждать исследование различных уникальных районов, наполненных фантастическими элементами и опасностями. Весь игровой процесс основывается на передвижении по платформам, сражениях, использовании способности манипулировать временем, а также разгадывании загадок и поиске тайников. Критики уже высоко оценили проект, особо отметив боевку и атмосферу.

Пользователь с ником GameSpot особо выделил функцию "Глаз Странника", которая позволяет персонажу размещать скриншоты на игровой карте, обозначая местоположение сундуков, скрытых ловушек и других секретов. По мнению специалиста, такой подход является стандартом для метроидваний. Игрок с ником Eurogamer подчеркнул, что компьютерная игра умело поддерживает интерес до самого конца, несмотря на общую продолжительность геймплея в 20-25 часов. Наибольшей критикой затронуты диалоги между героями, которые некоторые хотели бы пропускать. Представитель издания IGN отметил, что игра медленно вводит игрока в боевую систему. Он пояснил, что на освоение основ схваток у него ушло около трех часов.

Игра Prince of Persia: The Lost Crown выйдет в свет 18 января 2024 года для консолей PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, а также персональных компьютеров. Сюжетный трейлер The Lost Crown был показан публике на The Game Awards 2023.

Фото и видео: YouTube / Ubisoft