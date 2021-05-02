Актер Джонни Синс попросил Rockstar выпустить GTA 6

«Лысый из Brazzers» решил помочь фанатам и записал обращение для студии Rockstar.

Популярный актер Джонни Синс обратился к разработчикам видеоигр с предложением выпустить шестую часть культовой серии игр GTA. Видеозапись появилась на YouTube-канале TGG.

Разработчики не спешат анонсировать GTA 6. Фанаты давно ждут релиза новой части. Позднее выяснилось, что ролик заказали геймеры. Они воспользовались сервисом Cameo. За $109 они заказали видеообращение от знаменитости.

Как поживаете, Rockstar? Это ваш любимый доктор, юрист, учитель, сантехник, астронавт и игрок. - Джонни Синс, актер

Напомним, что GTA 5 вышла в 2013 году. С момента ее релиза прошло больше восьми лет.

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Видео: YouTube / TGG