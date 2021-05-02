  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:00
106
RipeHarvest Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Актер Джонни Синс попросил Rockstar выпустить GTA 6

0 0

«Лысый из Brazzers» решил помочь фанатам и записал обращение для студии Rockstar.

Популярный актер Джонни Синс обратился к разработчикам видеоигр с предложением выпустить шестую часть культовой серии игр GTA. Видеозапись появилась на YouTube-канале TGG.

Разработчики не спешат анонсировать GTA 6. Фанаты давно ждут релиза новой части. Позднее выяснилось, что ролик заказали геймеры. Они воспользовались сервисом Cameo. За $109 они заказали видеообращение от знаменитости.

Как поживаете, Rockstar? Это ваш любимый доктор, юрист, учитель, сантехник, астронавт и игрок.

- Джонни Синс, актер

Напомним, что GTA 5 вышла в 2013 году. С момента ее релиза прошло больше восьми лет.

Ранее мы сообщили, что в центре Москвы священник ударил прихожанина.

Видео: YouTube / TGG

Теги: gta 6, rockstar, джонни синс, лысый из brazzers
Категории: Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
макарьева марьяна
Сегодня 12:02

Гоpячие и кpаcивыe девушки xотят oбщeния и сeкcа, они лeгкoдоcтyпны и ждyт тeбя, нe yпyсти cвoй шaнc ----->> https://s4.lv/sekis

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии