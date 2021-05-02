В центре Москвы священник ударил прихожанина

Инцидент произошел в церкви Симеона Столпника на Новом Арбате.

Московский священник ударил посетителя храма, который сделал фото иконостаса. Об этом сообщил Telegram-канал "Подъем".

Прихожанин сделал фото иконостаса. Он посчитал, что там красивое освещение. Внезапно священник подошел к мужчине и с фразой "это моя территория" ударил по телефону. Пострадавший отметил, что его друг тоже попал "под горячую руку". В тот момент он снимал видео. Кроме того, прихожанин заявил, что священник порвал его одежду и выталкивал из храма. В результате инцидента мужчина пошел в полицию.

Правоохранительные органы пока не комментировали данное происшествие.

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Видео: Telegram / Подъем