Корабль Crew Dragon с астронавтами вернулся на Землю

Экипаж приводнился в районе Мексиканского залива у побережья Флориды.

Американский корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю. Об этом сообщили в NASA.

Crew Dragon приземлился в 9.57 по московскому времени. По подсчетам NASA, около шести с половиной часов назад экипаж отстыковался от Международной космической станции для возвращения на Землю. За это время астронавты смогли вернутся на землю.

Напомним, что корабль полетел на МКС в ноябре 2020 года. На борту оказались американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути. В апреле прилетел другой корабль в составе 2 американцев: Шейна Кимброу и Меган МакАртур, а также японца Акихико Хосидэ и француза Тома Песке. Также на станции сейчас находятся россияне Олег Новицкий и Петр Дубров.

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Фото: SpaceX

Видео: NASA