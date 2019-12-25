Боррель назвал "лишенными оснований" санкции России против ЕС

Еврокомиссар осудил действия Москвы.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал "лишенными оснований" санкции России против восьми европейцев.

По мнению Борреля, данные санкции направлены против Евросоюза и его государств-членов. Новые ограничения лишены юридических оснований. Еврокомиссар убежден, что действия Москвы необоснованны. Они демонстрируют, что российские власти хотят вести путь конфронтации, а не улучшать отношения с Евросоюзом. По словам Борреля, санкции России не помешают Евросоюзу отстаивать права человека и привлекать к ответственности виновных.

Напомним, что 30 апреля Россия ввела санкции против восьми европейцев. В список попали высокопоставленные чиновники из Евросоюза. Им запретили въезд на территорию страны. Москва решила применить санкции в ответ на политику Евросоюза.

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