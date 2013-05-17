Президент России поздравил православных христиан с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян со Светлым Воскресением Христовым. Об этом сказано на сайте Кремля.
Глава государства отметил плодотворную деятельность Русской православной церкви и других христианских конфессий. Они поддерживают мир и согласие и способствуют развитию межрелигиозного и межнационального диалога.
Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он побуждает веру, надежду, стремление помогать ближним.
Владимир Путин, президент РФ
По его словам, церковь формирует в обществе высокие идеалы и семейные традиции. Она заботится о воспитании подрастающего поколения и делает многое для решения социальных проблем в сложное время.
Ранее мы сообщили, что в Совфеде рассказали, кто может получать несколько пенсий в России.
Фото: администраци президента РФ
Видео: Telegram / Life Shot
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