В Совфеде рассказали, кто может получать несколько пенсий в России

По словам Бибиковой, этим правом могут воспользоваться участники Великой Отечественной войны (ВОВ) и инвалиды.

Зампред комитета Совета Федерации (СФ) по социальной политике Елена Бибикова рассказала, какие категории граждан имеют право на сразу две пенсии разных видов. Об этом пишет "Парламентская газета".

Журналисты поинтересовались у Бибиковой, есть ли категории граждан, которым выплачивают сразу несколько пенсий. Зампред комитета СФ рассказала, что такие категории есть. Во-первых, несколько пенсий могут получать инвалиды и участники ВОВ. Кроме того, право на две пенсии имеют бывшие сотрудники силовых структур.

Речь идет о тех из них, кто заработали пенсию по выслуге лет в силовом ведомстве, а после успели выработать стаж, а в этом году это 12 лет, и нужное количество пенсионных баллов – сейчас это 21 балл – для назначения страховой по старости в системе обязательного пенсионного страхования. Таким образом, они будут получать две пенсии – и по линии своего ведомства и страховую часть пенсии по старости. Елена Бибикова, зампред комитета СФ по социальной политике

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