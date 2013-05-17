В США раскрыли секретные правила Трампа по ударам вне боевых зон

В 2017 году Трамп создал свод правил. Чтобы их обнародовать пришлось добиваться согласия через суд.

В Белом доме раскрыли секретную информацию экс-президента США Дональда Трампа. Речь шла о правилах нанесения ударов за пределами зон боевых действий. Об этом пишет газета The New York Times.

В материале сказано, что в октябре 2020 года The New York Times вместе с Американским союзом защиты гражданских свобод (ALCU) получила разрешение на обнародование секретных правил в рамках закона о свободе информации (FOIA). Для этого организации обратились в суд. В документе речь идет о действиях спецназа за пределами зон боевых действий. Сам Белый дом унаследовал это дело и потребовал отсрочки. Также в правилах сказано, как проводить контртеррористические операции "прямого действия". В таких ситуациях приоритет должен отдаваться не ликвидации террористов, а их захвату для получения разведывательной информации.

Напомним, что 20 января президентом США стал демократ Джо Байден. Когда Трамп покидал Белый дом, 60% американцев назвали его одним из худших президентов в истории. При этом, в феврале рейтинг Байдена начал стремительно падать.

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