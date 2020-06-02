МВД запустит мобильный сервис для борьбы с телефонным мошенничеством

Разработчики закончат работу над сервисом к 25 декабря 2021 года.

В МВД рассказали про новый сервис "Антимошенник" для мобильного приложения. Он будет информировать граждан о звонках аферистов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Документы с разработчиком заключили в конце марта текущего года. Изначально предполагалось, что стоимость работ составит 62,9 млн рублей. Однако, на разработку приложения потратили 44,9 млн рублей. Пока оно доступно для скачивания в AppStore и Google Play.

Выявление мошенников станет доступным за счет модуля "Антимошенник". Помимо оповещений об аферистах, пользователи получат возможность блокировать номера и использовать "Белый список" (игнорирует блокировку входящих вызовов и сообщений). Пользователь сам добавит туда номера, которые не стоит блокировать.

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