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МИД РФ выразил готовность содействовать урегулированию между Бишкеком и Душанбе

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Погранслужбы Киргизии и Таджикистана 28 апреля сообщили о конфликте на баткенском участке границы.

Россия приветствует решение Таджикистана и Киргизии создать совместную рабочую переговорную группу и готова содействовать решению спорных моментов странами. Об этом в интервью Sputnik рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Россия готова всемерно содействовать решению любых спорных вопросов политико-дипломатическими методами.

Мария Захарова, официальный представитель российского МИД

Погранслужбы Киргизии и Таджикистана 28 апреля сообщили о конфликте на баткенском участке границы. В ночь на 29 апреля началась стрельба. Накануне Киргизия эвакуировала 13,5 тысяч жителей из зоны конфликта на границе.

Видео: Youtube/Sputnik на русском

Теги: мария захарова, мид
Категории: Мировые новости, Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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