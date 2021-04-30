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Киргизия эвакуировала 13,5 тысяч жителей из зоны конфликта на границе

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Поступила информация о пожарах, возникших в жилых домах и других инфраструктурных объектах на границе.

Киргизия эвакуировала 13,5 тысяч жителей из зоны конфликта на государственной границе с Таджикистаном. Об этом сообщили представители администрации Баткенской области в республике. В настоящее время чиновники знают о том, что в населенном пункте Кок-Терек полностью уничтожены 17 зданий. Дома выгорели. Также появляются сведения о воспламенении жилых зданий и АЗС на территории сел Сада, Максат, Жаштык, Борбордук, Арка, Жаны-Жер.

Около 13,5 тысячи жителей пограничных местностей эвакуированы в более безопасные места.

пресс-служба администрации

Напомним, что конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана начался 29 апреля. Он перерос в вооруженное столкновение между пограничными службами. Обстрел велся на протяжении шести часов. С обеих сторон пострадало более 150 человек. Вечером 29 апреля власти Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня и отводе военнослужащих и боевых средств от границы.

В ходе конфликта на границе с Таджикистаном погибли 13 жителей Киргизии.

Видео: Telegram / Военный Осведомитель

Теги: граница, киргизия, эвакуация
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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чапаева светлана
Сегодня 10:18

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