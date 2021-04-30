Пострадали 134 человека со стороны Киргизии.

В ходе конфликта на границе с Таджикистаном погибли 13 жителей Киргизии. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на заявление Минздрава республики. По информации от чиновников, в общей сложности пострадавшими со стороны Киргизии считаются 134 человека. У них зафиксированы ранения и травмы. В ночь на 30 апреля медики госпитализировали 25 человек. Сейчас они находятся в больницах Баткенской области в Бишкека. Состояние двоих пациентов оценивается как крайне тяжелое.

Напомним, что протяженность государственной границы Таджикистана и Киргизии составляет порядка 980 км. После распада СССР между странами остались десятки территориальных споров. На данный момент за счет дипломатии стороны определили принадлежность уже около 580 км. Последнее заседание по поводу демаркации границы прошло в марте 2021 года. Время от времени на приграничных участках Киргизии и Таджикистана возникают конфликты между местными жителями.

В Таджикистане заявили, что военные Киргизии открыли огонь по таджикским пограничникам.

Видео: TG / Военный Обозреватель