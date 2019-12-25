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На территории трех сельских округов Киргизии ввели режим ЧП из-за конфликта на границе
Сегодня, 8:21
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lesjasap

На территории трех сельских округов Киргизии ввели режим ЧП из-за конфликта на границе

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В ходе столкновений есть пострадавшие.

На территории трех сельских округов Киргизии ввели режим ЧП из-за конфликта на границе. Речь идет об Ак-Сайском, Ак-Татырском и Самаркандекском округах. Об этом журналистам ТАСС рассказали представители полномочного администрации республики по Баткенской области. Чиновники напомнили, что накануне в регионе зафиксированы столкновения между местными жителями. Инцидент зафиксирован около государственной границы с Таджикистаном.

В соответствии с решением представительства правительства в области, режим ЧП введен в трех айыльных аймаках.

сотрудник аппарата правительства

Напомним, что вечером 28 апреля произошел конфликт в районе водораспределительного пункта "Головной". В Таджикистане данную территорию считают своей, а в Киргизии - спорным участком земли. Обстановка в регионе остается напряженной. Травмированы четыре жителя Киргизии и еще семь граждан Таджикистана. 

В Пулково из Киргизии прилетели 730 попугаев.

Фото: Pixabay.com

Теги: драка, киргизия, режим чп, таджикистан
Категории: Мировые новости, Происшествия, Тема дня, Лента новостей,

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