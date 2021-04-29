Стрельба зафиксирована около водораспределительного пункта "Головной".

В Таджикистане заявили, что военные Киргизии открыли огонь по таджикским пограничникам. Такое заявление выпустили представители Государственного комитета по национальной безопасности. По информации от чиновников, инцидент зафиксирован в 13:05 по местному времени (11:05 по московскому времени).

На участке водораспределительного пункта "Головной", находящегося в верховьях реки Исфара, военнослужащие Киргизской Республики открыли огонь по военнослужащим пресс-служба погранслужбы Таджикистана

В Душанбе оценили действия противника как нарушение двустороннего соглашения. Документы были подписаны в соответствии с дорожными картами 1924-1927 годов, а также от 1989 года. В тексте указано, что обозначенная территория, из-за которой возобновился конфликт, принадлежит Таджикистану. С 1968 года Душанбе использовал водораспределительный объект для орошения приграничных районов.

Также известно, что двое граждан Таджикистана получили огнестрельные ранения в результате конфликта.

На территории трех сельских округов Киргизии ввели режим ЧП из-за конфликта на границе.

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