Rockstar Games: в 2025 году выйдет видеоигра GTA 6

Точной даты выхода игры создатели не назвали.

Американская компания Rockstar Games, специализирующаяся на создании компьютерных игр, опубликовала на онлайн-сервисе YouTube первый трейлер шестого поколения игровой серии Grand Theft Auto. Авторы проекта указали на то, что GTA 6 будет выпущена для пользователей в 2025 году. В ролике они продемонстрировали город действия, похожий на Майами штата Флорида, различные катсцены и второстепенных персонажи, локации, интерьеры и потенциальные точки интереса. Также в кадре появились двое ключевых персонажей истории. Уточним, что сюжет развернётся в современной версии Вайс-Сити, а главными героями выступят парень и девушка — Джейсон и Лусия.

Напомним, что рятая частьфраншизы вышла десять лет назад и является второй самой продаваемой видеоигрой в мире. В общей сложности удалось реализовать свыше 185 миллионов копий. На первом месте с показателем в 300 миллионов копий остается Minecraft . На текущий момент игровые платформы для GTA 6 указаны не были.

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Фото и видео: YouTube / Rockstar Games