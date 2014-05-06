Вышел новый геймплейный трейлер Mortal Kombat 1

Дополнение к файтингу будет доступно всем игрокам с 21 декабря.

Студии Warner Bros. и NetherRealm представили новый геймплейный трейлер игры Mortal Kombat 1. В ролике показали бойца Куан Чи, который войдет в состав первого Kombat Pack.

Отмечается, что персонаж использует в бою свою магию и ловкие боевые приемы. Также Куан Чи может открывать порталы в Царство Пустоты, благодаря которым его кулаки и ноги телепортируются к своим целям, или вызывать щупальца из того же мира.

Пользователи смогут сыграть за персонажа 14 декабря, когда будет открыт доступ владельцам премиального издания файтинга. Остальные смогут приобрести дополнение 21 декабря.

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Видео: YouTube / Mortal Kombat