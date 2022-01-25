Вышел новый трейлер игры House Flipper 2

Симулятор выйдет 14 декабря на ПК.

Студия Frozen District представила новый трейлер симулятора ремонта House Flipper 2.

В опубликованном ролике игрокам предлагают заглянуть в мир Пиннакове. Это место, которое за столетие превратилось из рыбацкой деревни в оживленный туристический центр. Пользователям предстоит исследовать спокойную пригородную местность Пиннакове, а также посетить Коралловый лес, полный испытаний и возможностей.

House Flipper 2 выйдет 14 декабря на ПК. Для пользователей PlayStation 5 и Xbox Series X/S игра будет доступна в марте 2024 года.

Ранее мы сообщали, что вышел релизный трейлер игры Gangs of Sherwood.

Видео: YouTube / IGN