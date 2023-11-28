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Вышел релизный трейлер игры Gangs of Sherwood

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Новинка выйдет 30 ноября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S

В сети вышел новый трейлер игры Gangs of Sherwood по случаю выхода новинки на рынок. В ролике рассказывается история Робин Гуда и его противостояния с шерифом Ноттингема.

Сюжет игры представил новое прочтение знаменитой истории, которая будет отличаться от классических версий. В ней фэнтези будет смешано с фантастикой. Игрокам предстоит бороться не только с людьми, но и с боевыми машинами. Gangs of Sherwood выйдет 30 ноября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер игры Avatar: Frontiers of Pandora.

Видео: YouTube / Nacon

Теги: gangs of sherwood, игра, релиз, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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