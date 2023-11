Вышел трейлер игры Avatar: Frontiers of Pandora

Релиз игры состоится 7 декабря.

Компания Ubisoft представила трейлер экшена Avatar: Frontiers of Pandora. Игра основана на одноименной серии фильмов Джеймса Кэмерона.

В опубликованном ролике разработчики сообщили о бонусе, который ждет всех, кто оформил предзаказ игры. Им будет предоставлено дополнение Child of Two Worlds Pack. Релиз Avatar: Frontiers of Pandora состоится 7 декабря. Новинка будет доступна пользователям ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Видео: YouTube / Ubisoft