Вышел новый тизер второго дополнения для Atomic Heart

Точную дату выхода и все остальные подробности объявят в ближайшие недели.

Студия Mundfish представила первый тизер второго дополнения для игры Atomic Heart.

В небольшом видео разработчики показали геймплейные отрывки из путешествия главного героя по миру Лимбо. Точную дату выхода и все остальные подробности объявят в ближайшие недели. Дополнение поступит в продажу этой зимой. Напомним, что Atomic Heart доступна пользователям ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Ранее мы сообщали, что вышел релизный трейлер игры Persona 5 Tactica.

Видео: YouTube / Atomic Heart