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Вышел новый тизер второго дополнения для Atomic Heart

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Точную дату выхода и все остальные подробности объявят в ближайшие недели.

Студия Mundfish представила первый тизер второго дополнения для игры Atomic Heart.

В небольшом видео разработчики показали геймплейные отрывки из путешествия главного героя по миру Лимбо. Точную дату выхода и все остальные подробности объявят в ближайшие недели. Дополнение поступит в продажу этой зимой. Напомним, что Atomic Heart доступна пользователям ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

Ранее мы сообщали, что вышел релизный трейлер игры Persona 5 Tactica.

Видео: YouTube / Atomic Heart

Теги: atomic heart, дополнение, игра, тизер
Категории: Лента новостей, Культура,

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