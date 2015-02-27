В Ленобласти стартовали работы по подготовке к зимнему периоду

Коммунальные службы приводят в порядок котельные и теплотрассы, не выдержавшие проверку.

В Ленинградской области продолжаются работы по подготовке к отопительному сезону 2025–2026 годов. Сотрудники организаций, обеспечивающих подачу ресурсов, ежедневно выполняют ремонтные и восстановительные мероприятия на котельных и участках тепловых сетей, не выдержавших гидравлические испытания.

В частности, в посёлках Плодовое и Тракторное проведена очистка котлов с последующим вывозом отработанного шлака, а в Суходолье выполнены ремонтные работы на одном из котлов. Эти мероприятия входят в перечень сезонной подготовки к зимнему периоду. Об этом проинформировали в пресс-службе комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области.

Работы выполняются согласно планам, утверждённым руководством муниципальных образований.

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Фото: комитет по ТЭК Ленобласти