В Петербурге сварщики борются за звание лучшего

В этом году конкурс собрал 12 мастеров сварочного дела. Впервые за всю историю конкурса в номинации "Лучший сварщик среди учащихся" участвует девушка – студентка 3 курса.

В Петербурге стартовал конкурс профессионального мастерства "СТРОЙМАСТЕР-2025" в номинации "Лучший сварщик". В нем приняли участие 8 мастеров из строительных компаний города и 4 учащихся профессиональных колледжей. Конкурс проходит уже в 10 раз и направлен на популяризацию профессии сварщика. Об этом сообщает портал "Строительный Петербург".

Конкурс дает возможность познакомиться друг с другом, обменяться контактами и получить опыт, который пригодится в жизни и повлияет на то, как человек будет жить, работать в профессии – а тот, кто хорошо работает, имеет достойную зарплату. Профессия сварщика важна, востребована в строительной отрасли города, поэтому все ребята и мастера, повышающие свой профессиональный уровень, будут нужны строительной отрасли. Артур Сливний, заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга

Сварщики выполняли практическое задание в СПб ГБПОУ Невском колледже им. А.Г. Неболсина на специально подготовленной площадке. Как отмечают будущие мастера сварочного дела, конкурс – это отличная возможность проверить свои навыки.

Мне нравится эта профессия – много нового и профессия разнообразная. Нравится процесс сварки, когда разные детали пытаешься друг с другом состыковать, и это можно делать разными способами. Больше всего мне нравится ручная аргонная сварка, она считается базовой, но она тяжелее чем полуавтомат. Владислав Подрезов, студент 1 курса колледжа "ПетроСтройСервис"

Задача участников – выполнить два контрольных соединения разными методами сварки: механическая и ручная дуговая. В этом году в качестве деталей для сварки использовали металлические трубы диаметром 114 мм

Труба, можно назвать это классикой, у нас по всей Земле проложены трубы: и надземные трубопроводы и подземные коммуникации. Для того чтобы они были герметичны выполняются сварные соединения. Умение выполнять их, показывает уровень сварщика. Для того чтобы сварить трубу, нужно иметь очень хороший опыт и богатые теоретические знания. Алексей Сысоев, член жюри, главный инженер компании "ИвЛайн"

Впервые за всю историю конкурса в номинации "Лучший сварщик" участвует девушка – студентка 3 курса Тина Жак. За звание лучшего среди профессионалов борется Максим Саликов, электрогазосварщик шестого разряда с опытом работы более 20 лет.

Что касается конкурса: предложили поучаствовать, подумал, почему бы и нет? Ведь это новые люди, новые знакомства, что-то для себя новенького узнать. Для меня победа не главное, главное – участие. Я работаю в строительной монтажной организации, мы занимаемся строительством котельных, основной профиль работы – это трубы. Максим Саликов, электрогазосварщик ООО "Северная компания"

Жюри оценивали не только время, скорость и качество сварки, но и соблюдение техники безопасности. Победителей и участников конкурса наградят в торжественной обстановке 19 июня во Дворце труда.

Видео, фото: портал "Строительный Петербург"