В Ленобласти 11-летний мальчик сгорел в неогороженной постройке

В поселке Перово 11-летний мальчик оказался в огне после попытки разжечь печь с бензином.

В поселке Перово Ленинградской области в результате пожара в заброшенном здании погиб 11-летний мальчик. По предварительным данным, двое детей проникли в неэксплуатируемую постройку, взяв с собой канистру с горючим.

Предположительно, они намеревались разжечь печь. Между мальчиками возник конфликт, после чего один из них покинул здание. Вернувшись, он обнаружил, что постройка охвачена пламенем, и сообщил сотрудникам МЧС о том, что внутри находится его товарищ. Об этом 30 июня сообщил источник "Известий".

После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело погибшего ребёнка. Мать выжившего мальчика рассказала, что кирпичная постройка не была огорожена, а дети использовали её как место для игр.

По информации местной администрации, здание планировали выставить на торги, однако интерес со стороны покупателей отсутствовал.

Ранее сообщалось, что пиротехники продолжают очищать приграничные районы Курской области.

Фото: прокуратура Ленинградской области

