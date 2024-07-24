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Лукашенко: если Польша и страны Балтии хотят исчезнуть – это их выбор

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По его словам, эти страны позволяют превращать себя в очередной военный полигон.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и страны Балтии могут исчезнуть с карты мира. Об этом он рассказал на торжественном собрании по случаю Дня независимости.

По словам белорусского лидера, эти страны позволяют превращать себя в очередной военный полигон. Он добавил, что Западу абсолютно не интересны Польша с Прибалтикой ни в каком другом статусе.

Если хотят в очередной раз исчезнуть с карты мира – это будет их выбор.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что против Белоруссии ведется гибридная война.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, латвия, литва, польша, президент белоруссии, эстония
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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