Лукашенко: если Польша и страны Балтии хотят исчезнуть – это их выбор

По его словам, эти страны позволяют превращать себя в очередной военный полигон.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и страны Балтии могут исчезнуть с карты мира. Об этом он рассказал на торжественном собрании по случаю Дня независимости.

По словам белорусского лидера, эти страны позволяют превращать себя в очередной военный полигон. Он добавил, что Западу абсолютно не интересны Польша с Прибалтикой ни в каком другом статусе.

Если хотят в очередной раз исчезнуть с карты мира – это будет их выбор. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что против Белоруссии ведется гибридная война.

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