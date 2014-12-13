Вышел трейлер фильма "Догмен" Люка Бессона

Мировая премьера состоится 27 сентября.

В сети появился трейлер фильма "Догмен". Режиссером боевика выступил Люк Бессон.

Сюжет покажет историю человека по имени Дуглас, который вырос среди собак и научился понимать язык животных. Он не приспосабливается к жизни среди людей, однако все меняется, когда бандиты пытаются нанести вред его питомцам.

В фильме снялись Калеб Лэндри Джонс, Кристофер Денэм, Мариза Беренсон и другие. Мировая премьера состоится 27 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел первый трейлер "Наполеона" с Хоакином Фениксом.

Видео: YouTube / EUROPACORP