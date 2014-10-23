Вышел первый трейлер "Наполеона" с Хоакином Фениксом

Фильм выйдет в прокат 22 ноября.

Стриминговый сервис Apple TV представил первый трейлер фильма "Наполеон". Режиссером картины выступил Ридли Скотт.

Фильм покажет историю становления Наполеона Бонапарта в качестве французского императора. В сюжете уделят внимание его приходу к власти, а также взаимоотношениям с императрицей Жозефиной.

В главной роли сыграл Хоакин Феникс. Фильм выйдет в прокат 22 ноября. Позже он будет доступен на стриминге Apple TV.

Ранее вышел трейлер последнего фильма Кена Лоуча "Старый дуб".

Видео: YouTube / Apple TV