Вышел трейлер последнего фильма Кена Лоуча "Старый дуб"

Картина выйдет в прокат 29 сентября.

StudiocanalUK представила трейлер фильма "Старый дуб", получившего приз Каннского кинофестиваля. Режиссером картины выступил Кен Лоуч, для которого она станет последней в его карьере.

Сюжет расскажет историю сельского паба "Старый дуб" и его владельце Ти Джее Баллантайне. Главный герой пытается удержать заведение на плаву, но ситуация ухудшается после того, как паб становится полем битвы между местными жителями и сирийскими беженцами. В этот момент он заводит дружбу с молодой сирийкой.

Главные роли в фильме сыграли Дэйв Тернер и Эбла Мари. Картина выйдет в прокат 29 сентября.

Ранее вышел новый трейлер "Убийц цветочной луны".

Видео: YouTube / StudiocanalUK