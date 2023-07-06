Вышел новый трейлер "Убийц цветочной луны"

Стриминговый сервис Apple TV+ представил новый трейлер фильма "Убийцы цветочной луны". Режиссером картины выступил Мартин Скорсезе.
Сюжет рассказывает историю вокруг индейского племени осейдж в Америке 1920-х годов. Агент ФБР берется за расследование убийств коренных жителей после того, как один из них разбогател после обнаружения нефти.
В главных ролях сыграли Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Брендан Фрейзер и другие. Картина выйдет в прокат 6 октября, а позднее будет доступа в цифровом формате.
Ранее Netflix представил трейлер хоррора "Птичий короб: Барселона".
Видео: YouTube / Apple TV
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