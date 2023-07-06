Вышел новый трейлер "Убийц цветочной луны"

Картина выйдет в прокат 6 октября.

Стриминговый сервис Apple TV+ представил новый трейлер фильма "Убийцы цветочной луны". Режиссером картины выступил Мартин Скорсезе.

Сюжет рассказывает историю вокруг индейского племени осейдж в Америке 1920-х годов. Агент ФБР берется за расследование убийств коренных жителей после того, как один из них разбогател после обнаружения нефти.

В главных ролях сыграли Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Брендан Фрейзер и другие. Картина выйдет в прокат 6 октября, а позднее будет доступа в цифровом формате.

Ранее Netflix представил трейлер хоррора "Птичий короб: Барселона".

Видео: YouTube / Apple TV