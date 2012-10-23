Netflix представил трейлер хоррора "Птичий короб: Барселона"

Мировая премьера состоится 14 июля.

Стриминговый сервис Netflix представил новый трейлер испанского спин-оффа хоррора "Птичий короб". Картина выйдет под названием "Птичий короб: Барселона".

В центре сюжета окажется герой по имени Себастьян и его дочь Анна, которым предстоит пройти путь через пустынные улицы Барселоны. Им предстоит столкнуться с загадочной угрозой, от которой люди кончают жизнь самоубийством.

В главных ролях сыграли Марио Касас, Джорджина Кэмпбелл и Диего Кальва. Мировая премьера состоится 14 июля.

Ранее Netflix опубликовал тизер документального фильма "Слай" о Сильвестре Сталлоне.

Видео: YouTube / Netflix