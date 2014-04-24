Netflix опубликовал тизер документального фильма "Слай" о Сильвестре Сталлоне

Картина стартует на стриминге в ноябре.

На YouTube-канале американского стримингового сервиса Netflix опубликован тизер документального фильма "Слай", посвященного звезде кинофраншиз "Рокки" и "Рембо", актеру Сильвестру Сталлоне. В шоу авторы хотят рассказать зрителям о жизни артиста, создании им культовых образов, о чем он сожалеет и чем гордится. Гость программы признался в том, что создание кинокартин дается огромной ценой, так как больше ни на что у создателя не остается времени.

Что является более здоровым? Жить с иллюзией, что ты мог бы быть великим, или в самом деле получить возможность стать великим и затем потратить ее, и осознать, что ты — провал... Сильвестр Сталлоне.

Напомним, что официальная премьера ленты Сталлоне выйдет на онлайн-сервисе Netflix в ноябре 2023 года. Режиссером проекта заявлен Том Зимни, который ранее работал над шоу о музыканте Брюсе Спрингстине. Также в мае текущего года стриминговый сервис Paramount+ выпустил реалити-шоу о семье Сильвестра Сталлоне. В нем рассказывается об актере, его жене и двух дочерях. Этот проект уже продлен на второй сезон.

Вышел трейлер продолжения шоу "Хилы" с Александром Людвигом и Стивеном Амеллом.

Фото и видео: YouTube / Netflix