Вышел трейлер продолжения шоу "Хилы" с Александром Людвигом и Стивеном Амеллом

Новые серии шоу выйдут 28 июля.

Канал Starz поделился трейлером второго сезона спортивной драмы "Хилы" (Heels), в которой главные роли исполняют Стивен Амелл ("Стрела") и Александр Людвиг ("Викинги"). Шоураннером проекта по-прежнему является Майк ОʼМэлли ("Бесстыжие"), а сценарий для шоу написал Майкл Уолдрон ("Локи"). Второй сезон продолжит историю братьев Джека и Эйса Спейд которые устраивают бои друг против друга. Родственники выплескивают накопившиеся конфликты на ринге, а также стремятся возродить любовь к рестлингу среди жителей небольшого городка, расположенного в американском штате Джорджия. Таким образом братья планируют возродить дело отца и попутно выяснить, кто же из них главный хил. Напомним, что официальная премьера второго сезона "Хилов" состоится 28 июля. Первый сезон заполучил сертификат "свежести" на сайте-агрегаторе критических статей Rotten Tomatoes с оценкой в 96%.

В сети появился трейлер фильма "Задира" с Харрисом Дикинсоном.

Фото и видео: YouTube / STARZ