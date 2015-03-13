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В сети появился трейлер фильма "Задира" с Харрисом Дикинсоном

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Фильм появится в кинотеатрах в США 25 августа

YouTube-канал Kino Lorber опубликовал в социальных сетях трейлер фильма "Задира", в котором одну из центральных ролей сыграл Харрис Дикинсон, известный зрителям по картине "Треугольник печали". Актер исполнил роль Джейсона, отца 12-летней девочки Джорджи, на пороге которой он однажды появляется спустя много лет отсутствия. В результате персонаж пытается наладить отношения со своей дочерью, которая недавно потеряла мать. После гибели родительницы девочка тайно проживала одна в лондонской квартире. Она зарабатывала кражей велосипедов вместе со своим лучшим другом Али. Для окружающих людей она притворялась, что проживает вместе с дядей. "Задира" появится в американских кинотеатрах уже 25 августа. Лента также выйдет в российский кинопрокат, ее выпустит дистрибуторская компания Arthouse.

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Фото и видео: YouTube / Kino Lorber

Теги: трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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