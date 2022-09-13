Вышел новый трейлер второй части "Дюны" Вильнева с Кристофером Уокеном и Тимоти Шаламе

Релиз картины запланирован на 3 ноября.

Американская киностудия Warner Bros. показала в социальных сетях второй трейлер продолжения фильма "Дюна" (Dune: Part Two) от режиссера Дени Вильнева. Сюжет фильма будет посвящен истории Пола Атрейдеса и его становлению среди местных жителей с планеты Арракис. Главные роли по-прежнему достались Тимоти Шаламе, Зендеи и Ребекке Фергюсон. Музыку к проекту написал композитор Ханс Циммер. Ранее композитор получил премию "Оскар" за создание саундтрека к первой части франшизы. Напомним, что официальная премьера сиквела запланирована на 3 ноября 2023 года.

Напомним, что мировая премьера первой части картины состоялась 3 сентября 2021 года в рамках Венецианского кинофестиваля. Фильм получил четыре премии "Оскар" в технических номинациях. Он признан лучшим в категориях "за звук", "монтаж", "саундтрек" и "работу художника-постановщика". Дополнительно ленте пять премий BAFTA и другие почетные кинонаграды. Экранизации Дени Вильнева основаны на цикле романов американского писателя Фрэнка Герберта (1920-1986) "Хроники Дюны". Эти работы считаются одними из самых популярных произведений фантастической литературы XX века.

Вышел русский трейлер мультфильма "Домовята: Навстречу приключениям".

Фото и видео: YouTube /