Якубович играет отца Муцениеце в сиквеле фильма "Честный развод"

Третья часть франшизы выйдет в широкий прокат 14 декабря

Третья часть франшизы "Честный развод" с Агатой Муцениеце ("Закрытая школа") в главной роли выйдет во всероссийский прокат с 14 декабря. Представители пресс-службы компании "Каропрокат"опубликовали в социальных сетях свежий трейлер проекта. Известно, что роль в картине получил 78-летний телеведущий и актер Леонид Якубович. Он сыграл отца девушки, которого она не видела с четырех лет.

В третьей части уже их обоих разводит отец Миланы — Альберт Плехов (Якубович). У него тоже есть мечта и, возможно, последний шанс на ее реализацию. Только вот воспользоваться им, он, похоже, может, только обманув вновь обретенную дочь и ее семью. синописис ленты

Известно, что режиссером фильма выступил Евгений Корчагин ("Просто Михалыч"). Дл автора фильм станет полнометражным дебютом в профессиональной карьере. В актерском составе кроме Агаты Муцениеце и леонида Якубовича задействованы Ирина Безряднова ("Странный дом"), Джамал Тетруашвили ("Родственнички"), Никита Дювбанов ("Кольская сверхглубокая"), Сергей Степин ("Против всех") и Владислав Ветров ("Я знаю твои секреты").

Вышел первый трейлер российской комедии про хакеров "Короче, план такой".

Фото и видео: YouTube / Кинокомпания Каропрокат