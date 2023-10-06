Вышел первый трейлер российской комедии про хакеров "Короче, план такой"

Сериал выйдет в свет с 10 октября.

На официальном YouTube-канале стримингового сервиса Wink Russia опубликован первый трейлер российской комедии про хакеров "Короче, план такой". В ролике создатели показали главных героев и основную завязку сюжета. В синопсисе говорится о том, что киберпреступники занимались кражей различных данных, пока не совершили ошибку и не попались на преступлении. Теперь им предстоит познакомиться лично и сделать выбор: получить срок заключения или начать работать на интересы своего государства. С этот момента жизнь героев изменится. В актерском составе заявлены Кирилл Нагиев, София Каштанова, Игорь Коровин, Никита Богатов, Михаил Кремер, Михаил Сафронов, Вероника Мохирева, Никита Абдулов, Мартин Герохинович, Константин Столяров и другие. Режиссёром шоу выступил Марк Горобец ("Жёлтый глаз тигра", "Стая"). Официальная премьера сериала намечена на 10 октября. В шоу планируется выпустить восемьи серий.

Хоррор "Крик. Ночь перед Рождеством" обзавелся трейлером.

Фото и видео: YouTube / Wink Russia. Права на видео принадлежат "НМГ Студия"