Хоррор "Крик. Ночь перед Рождеством" обзавелся трейлером

Фильм выйдет в свет с 10 ноября.

В социальных сетях официально представлен трейлер грядущего фильма ужасов "Крик. Ночь перед Рождеством". Ролик слэшера, с оригинальным названием Itʼs a Wonderful Knife размещен на YouTube-канале компании RLJE Films. Премьера проекта запланирована на 10 ноября 2023 года. Постановкой картины занимался Тайлер МакИнтайр ("Убить за лайк"), а сценарий к ленте написал Майкл Кеннеди ("Дичь"). История расскажет о жизни Уинни (Джейн Уиддоп), которая в канун Рождества спасла округу от убийцы-психопата. Однако после этого жи знь девочки превратилась в ужас, так как на следующее Рождество героиня оказывается в параллельной реальности. В этом временном ответвлении тот самый злоумышленник оказывается на свободе и продолжает свои преступления.

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Фото и видео: YouTube / RLJE Films