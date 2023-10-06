1С Game Studios поделилась кадрами первой игры из серии "Сказок Старой Руси"

Игра выйдет в свет в 2024 году.

Разработчики из российской компании 1C Game Studios ("Калибр", "Война Миров: Сибирь") публично презентовали тизер своего сюжетного карточного роглайка "Сказки Старой Руси" в одноимённой фэнтезийной вселенной. Новый ролик длится всего 45 секунд. Кадры позиционируются в качестве демонстрации дизайна окружающей персонажи реальности. В отличие от мультипликационных героев, мир выдержат в более реалистичном стиле. В тизере снова появилась Василиса Премудрая (Царевна-Лягушка), вокруг которой постепенно начинает прорисовываться природа. Видеоряд заканчивается появлением монстра — Болотника.

Напомним, что премьера нового ролика приурочена ко дню рождения "Сказок Старой Руси". Пятого октября фэнтезийной вселенной от отечественного художника Романа Папсуева исполнилось восемь лет. Компьютерный проект будет основан на славянском фольклоре и изменению сказок на новый лад. Авторы задумали сделать Алешу Поповича охотником на ведьм, а Василису Премудрую - боевым магом. Кроме Болотника в мире "Сказок Старой Руси" можно будет встретить Чудо-Юдо, Ягу, Водяного, Лешего и Кощея. Официальный релиз "Сказок Старой Руси" ожидается в 2024 году. Игра выйдет как минимум на платформе персонального компьютера.

Появился трейлер "Горизонт: Американская сага" Кевина Костнера.

Фото и видео: Вконтакте / Сказки Старой Руси | ССР