Появился трейлер "Горизонт: Американская сага" Кевина Костнера

Фильм выйдет в свет с 28 июня.

Кевин Костнер впервые за 20 лет возвращается к режиссуре. Актер решил встать за камеру вестерна "Горизонт: Американская сага", которым занялся сразу после ухода из сериала "Йеллоустоун". Официальный трейлер к картине опубликовали сотрудники компании Warner Bros. Известно, что данная сага будет разделена на две полноценных ленты. Картины начнутся показываться в широком прокате с коротким окном: первая часть выйдет 28 июня, вторая — 16 августа 2024 года. Режиссер сыграл в фильме главную роль. Он также выступил как инвестор, постановщик и продюсер.

Известно, что первой части вестерна присвоен рейтинг R. В фильме история развернется период экспансии и заселения старого Запада до и после Гражданской войны. Это будет длинный фильм, изначально рассчитанный на телевидение. В актерском составе заявлены Сиенна Миллер, Сэм Уортингтон, Люк Уилсон, Дженна Мэлоун и Джованни Рибизи.

В сети появились первые шесть минут геймплея слэшера Ghostrunner 2.

Фото и видео: YouTube / Warner Bros. Pictures