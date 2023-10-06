В сети появились первые шесть минут геймплея слэшера Ghostrunner 2

Игра выйдет в свет 26 октября.

Издательство IGN опубликовало в социальных сетях первые шесть минут геймплея из компьютерной игры от первого лица Ghostrunner 2. В ролике зрители заметили большое количество паркура,а также скоростных пробежек по футуристическим трущобам и другим локациям,разрезан ие противника при помощи катаны. Ранее создатели слэшера Ghostrunner 2 представили пользователям открывающий ролик из игры, в котором поясняется завязка, а также происходящие события из первой части Ghostrunner. Официальный релиз Ghostrunner 2 запланирован на 2 6 октября 2023 года на таких платформах как персональные компьютеры, консоли PlayStation 5 и Xbox Series.

Действие сюжета развернетсяспустя год после событий первой части в таком мире, в котором власть Хозяйки Ключей над последним оплотом человечества Башней Дхармы пала вместе с тиранией. Персонаж по имени Джек вернулся для того, чтобы сразиться с жестоким культом и определить будущее людей.

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Фото и видео: YouTube / IGN