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Вышел трейлер “Капитан Марвел 2”

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Премьера фильма намечена на 10 ноября.

В социальных сетях опубликован трейлер фильма "Капитан Марвел 2". В компании подчеркнули, что главные роли во франшизе играют актрисы Бри Ларсон и Иман Веллани. Сюжет будет основан на необычной связи  между Капитаном и Мисс Марвел, которые меняются местами после применения своих сверхъестественных возможностей. Официальная премьера ленты запланирована на 10 ноября 2023 года.  Проект станет продолжением истории про "Капитана Марвел" и "Мисс Марвел".

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Фото и видео: YouTube / Marvel Entertainment

Теги: marvel entertainment, капитал марвел, марвел, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Культура, Кино,

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