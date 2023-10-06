Вышел трейлер “Капитан Марвел 2”

Премьера фильма намечена на 10 ноября.

В социальных сетях опубликован трейлер фильма "Капитан Марвел 2". В компании подчеркнули, что главные роли во франшизе играют актрисы Бри Ларсон и Иман Веллани. Сюжет будет основан на необычной связи между Капитаном и Мисс Марвел, которые меняются местами после применения своих сверхъестественных возможностей. Официальная премьера ленты запланирована на 10 ноября 2023 года. Проект станет продолжением истории про "Капитана Марвел" и "Мисс Марвел".

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Фото и видео: YouTube / Marvel Entertainment