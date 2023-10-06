Electronic Arts показала геймплей гоночного симулятора EA Sports WRC

Игра выйдет в свет 3 ноября.

Компания Electronic Arts представила в социальных сетях новый геймплейный ролик для своего скорого релиза — компьютерной игры EA Sports WRC. Создатели продемонстрировали десять минут игрового процесса, а также физику вождения на асфальте и бездорожье, три различные трассы при смене времен года. Официальный релиз с вежей части гоночного симулятора WRC намечен на 3 ноября 2023 года. Проект будет запускаться на таких платформах как персональные компьютеры, консоли PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версия игры для ПК выйдет в свет с поддержкой контроллера, руля, педалей и другой периферии, вроде широкоэкранных мониторов и VR.

Напомним, что EA Sports WRCявляется частью игры, которая когда-то была куплена у студии NACON. В данном случае речь идет о первой части проекта, выпущенной совместными усилиями разработчиков из Electronic Arts и Codemasters. Авторы решили пожертвовать визуальными эффектами ради оптимизации процесса.

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Фото и видео: YouTube / EA SPORTS WRC