Появился трейлер комедии "Моя ужасная сестра 2" с Глюк’оZой в главной роли

Премьера картины намечена на 16 ноября.

В российском сервисе "VK Видео" состоялась премьера трейлера семейного фильма "Моя ужасная сестра 2" с Глюк"оZой и Владимиром Яглычем в главных ролях. Сюжет продолжит рассказывать историю жизни Юли и Максима, у которых рождается еще одна дочка. Она становится предметом обожания сводных сестер Сони и Лены. Однако в какой-то момент герои Глюк"оZы и Владимира Яглыча решают развестись. Основным вопросом становится то, с кем останутся дети. В результате взрослые вступают в борьбу за звание лучшего родителя. В актерском составе дополнительно заявлены София Петрова ("Грозный", "Маруся Фореva!"), Алена Малахова ("Триггер", "Фишер"), Марина Яковлева ("Раз, два - горе не беда!", "Благие намерения"), Лариса Удовиченко ("Летучая мышь", "Зимняя вишня", "Любить по-русски"). Режиссером проекта выступил Александр Галибин. Комедия выйдет на экраны отечественных кинотеатров 16 ноября.

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