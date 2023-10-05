Полное издание Borderlands 3 для Switch получило трейлер к выходу игры

В игре есть субтитры на русском языке.

Студия Gearbox отчиталась игрокам о поступлении в продажу Switch-версии ультимативного издания компьютерной игры Borderlands 3. В настоящее время проект уже для покупки, а в комплекте с базовой версией все геймеры смогут получить цифровые бонусы. О них создатели рассказали в трейлере. Изввестно, что пользователей ждет сезонный абонемент с четырьмя дополнениями ("Мокси берет „Джекпот Красавчика""; "Любовь, пушки и щупальца: cвадьба Уэйнрайта и Хаммерлока"; "Кровавая охота" и "Псих Криг и фантастический трындец"), а также второй сезонный абонемент, дающий геймерам доступ к режиму Designerʼs Cut, дополнению с рейдовым боссом, восемь особых косметических наборов. Игроки также получают набор "Жопец", модификатор гранат и прочие косметические предметы.

Появился трейлер драмы "Рецепт любви".

Фото и видео: YouTube / Borderlands