Дата выхода фильма в свет неизвестна.

В социальных сетях от компании IFC Films появился трейлер драмы "Рецепт любви". Ранее оскаровский комитет завершил приём заявок на соискание награды. Одним из самых неожиданных претендентов на статуэтку стал данный фильм, режиссером которого стал Трен Ан Хун. Ленту Франция выдвинула в категории "Лучший иностранный фильм". Сюжет истории развернется в 1889 году. Главным героем станет повар Доден Буффан, который живёт вместе с поварихой и любовницей Эжени. Персонажи объединены продолжительными отношениями и гастрономическими поисками. Однако Эжени все еще не готова выйти замуж. Чтобы склонить выбор в свою пользу, Доден решает начать готовить для неё, чего прежде никогда не делал. Основные роли в картине достались Бенуа Мажимелю и Жюльет Бинош. В настоящее время официальная дата релиза фильма для широкого проката пока неизвестна.

Stray Souls с музыкой композитора Silent Hill получила трейлер с датой релиза.

Фото и видео: YouTube / IFC Films