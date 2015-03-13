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Stray Souls с музыкой композитора Silent Hill получила трейлер с датой релиза

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Игра выйдет в свет с 25 октября.

Авторы психологического хоррора Stray Souls поделились в социальных сетях релизным трейлером. В нём разработчики публично огласили дату выхода компьютерной игры. Проект выйдет в свет с 25 октября на персональных компьютерах, консолях PlayStation и Xbox. Дополнительно в честь новинки веб-сериал Ghost Files получит эпизод, в котором ведущие проведут расследование аномальных явлений в частном доме. Для этого они будут использовать те же тактики, что применяются в игре персонажами. Уточним, что на PC также будет доступно расширенное издание с художественной книгой Sacred Tome и саундтреком, участие в создании которого принял  известный композитор из фильма Silent Hill Акира Ямаока совместно с инди-музыкантом Питом Уичером. В общей сложности в альбоме заявлено 60 композиций с общей продолжительностью, превышающей три часа прослушивания.

Геймдиректором игры выступил Артур Лончковский, бывший геймдизайнер Bloober Team. Сюжет Stray Souls расскажет пользователям историю о подростке Дэниеле, который переезжает в загадочный дом своей бабушки. Там юноша начинает раскрывать мрачные секреты призрачного городка Аспен-Фоллз. 

Джейсон Стэйтем стал пчеловодом в трейлере боевика Дэвида Эйера.

Фото и видео: YouTube / Versus Evil

Теги: silent hill, stray souls, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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